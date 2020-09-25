НБУ решил ликвидировать банк "Аркада"

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "Аркада". Решение принято 24 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, НБУ отозвал лицензию банка по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, а 26 августа в банке была введена временная администрация. Более 90% вкладчиков банка получат свои деньги в полном объеме. Это более 5000 человек, их вклады составляют менее чем гарантированная государством сумма 200 тысяч гривен. Всего Фонд гарантирования выплатит таким вкладчикам 285 млн гривен.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 11 сентября начал выплаты средств вкладчикам банка "Аркада". Для получения средств в банке-агенте необходимо будет предъявить только свой паспорт и идентификационный налоговый номер.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, основной причиной банкротства банка "Аркада" стало выведение владельцами банка большого здания в центре Киева и передача его в залог родственным структурам.