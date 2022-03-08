НБУ уточнил и ослабил некоторые ограничения на валютном рынке

Национальный банк ослабил и уточнил перечень ограничений на валютном рынке. Они были введены для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны в связи с введением военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, с 8 марта 2022 года Национальный банк:

банки получили возможность открывать счета военнослужащим и осуществлять их идентификацию и верификацию на основании военного билета;

клиенты банков на территориях, которые находятся под угрозой оккупации государством-агрессором, могут снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме, а также осуществлять покупку наличной иностранной валюты и банковских металлов с физической поставкой, при условии наличия средств или банковских металлов в филиале/отделении банка (решение об осуществлении таких операций принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка);

уточнено, что выдача банковских металлов со счетов клиентов банков производится без ограничений в пределах остатка на счете и при их наличии в кассе филиала или отделения;

определено, что на территории Украины запрет на проведение операций с использованием счетов резидентов России или Беларуси и юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ, не распространяется на социальные выплаты, выплаты заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

расширена возможность для резидентов и нерезидентов осуществлять переводы на счета благотворительных фондов не только в гривнах, но и в иностранной валюте. Это касается благотворительных фондов, целями и сферами благотворительной деятельности которых является содействие обороноспособности и мобилизационной готовности страны, поддержка Вооруженных Сил Украины, территориальная оборона Украины, защита, охрана здоровья и другие насущные вопросы защиты населения в условиях военного положения.

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