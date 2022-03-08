ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ уточнил и ослабил некоторые ограничения на валютном рынке

Новина українською →
Украина, Вторник 08 марта 2022 17:46
НБУ уточнил и ослабил некоторые ограничения на валютном рынке Фото: НБУ ослабил некоторые ограничения на валютном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк ослабил и уточнил перечень ограничений на валютном рынке. Они были введены для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны в связи с введением военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, с 8 марта 2022 года Национальный банк:

  • банки получили возможность открывать счета военнослужащим и осуществлять их идентификацию и верификацию на основании военного билета;
  • клиенты банков на территориях, которые находятся под угрозой оккупации государством-агрессором, могут снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме, а также осуществлять покупку наличной иностранной валюты и банковских металлов с физической поставкой, при условии наличия средств или банковских металлов в филиале/отделении банка (решение об осуществлении таких операций принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка);
  • уточнено, что выдача банковских металлов со счетов клиентов банков производится без ограничений в пределах остатка на счете и при их наличии в кассе филиала или отделения;
  • определено, что на территории Украины запрет на проведение операций с использованием счетов резидентов России или Беларуси и юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ, не распространяется на социальные выплаты, выплаты заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;
  • расширена возможность для резидентов и нерезидентов осуществлять переводы на счета благотворительных фондов не только в гривнах, но и в иностранной валюте. Это касается благотворительных фондов, целями и сферами благотворительной деятельности которых является содействие обороноспособности и мобилизационной готовности страны, поддержка Вооруженных Сил Украины, территориальная оборона Украины, защита, охрана здоровья и другие насущные вопросы защиты населения в условиях военного положения.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать