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НБУ рекомендовал предприятиям реструктуризировать иностранные кредиты

Фото: НБУ разрешил предприятиям выплатить проценты по валютным кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины определил, что банки должны рекомендовать клиентам с задолженностью перед нерезидентами обратиться к кредиторам с предложением реструктурировать долги. Это должно происходить на условиях не хуже реструктуризации внешней задолженности правительства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Для достижения договоренностей с внешними кредиторами НБУ разрешил переводить валюту для уплаты процентных платежей по кредитам при одновременном соблюдении следующих условий:

  • дата уплаты процентных платежей приходится на период с 24 февраля по 10 августа 2022 года (включительно);
  • заемщик по состоянию на 24 февраля 2022 года не имел просроченной задолженности по кредитному договору;
  • общая сумма средств, которую разрешается перевести в пределах одного кредитного договора в течение календарного месяца, не должна превышать пятую часть от суммы процентов, подлежащих уплате в период с 24 февраля до 10 августа 2022 года (включительно);
  • средства, которые используются для покупки иностранной валюты и перевода валютных ценностей с целью уплаты соответствующих процентных платежей, не должны привлекаться по кредитам от резидентов;
  • заемщик не имеет задолженности по налоговым платежам;
  • заемщик продолжал осуществлять хозяйственную деятельность после 23 февраля 2022 года, в частности выплачивал зарплату сотрудникам и другие обязательные платежи.

По оценкам НБУ, общий объем задолженности по процентным платежам перед нерезидентами (за негарантированными государством кредитам) в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года не превышает 550 млн долларов.

НБУ определил, что для расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а далее, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.

По состоянию на 2 сентября 2022 года объем средств на валютных счетах клиентов с юридических лиц (не учитывая средства бюджета и внебюджетных фондов) в банковской системе составляет 8,7 млрд долларов.

Напомним, введенные 24 февраля нормы НБУ не дают возможности переводить иностранную валюту за границу для погашения и обслуживания украинскими предприятиями долговых обязательств перед нерезидентами.

Как сообщало РБК-Украина, кредиторы согласились дать Украине отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов.

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Национальный банк Украины