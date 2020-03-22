НБУ рекомендовал измерять температуру клиентов отделений банков

Национальный банк Украины рекомендовал коммерческим банкам использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей. Об этом говорится в письме НБУ о режим работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавирус, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в письме, банк имеет право отказать в обслуживании клиентам с выраженными симптомами заболевания.

"При наличии у клиента банка симптома коронавірусної инфекции SARS-CoV-2 (заболевания COVID-19) банк имеет право отказать в обслуживании такому клиенту в отделении банка. С этой целью рекомендуем банкам по возможности использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей на входе в помещение банковского учреждения", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ обязал банки закрыть большинство отделений на время карантина из-за коронавируса. Согласно письму НБУ от 22 марта 2020 года, "банки должны определить перечень опорных отделений, работа которых продолжается во время карантина и закрывать неключові отделения с учетом необходимости обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов".

Напомним, по данным НБУ, количество действующих структурных подразделений банков по состоянию на 1 января 2020 года составила 8002. Больше всего отделений работали в Киеве - 1091, что дает 37 отделений на 100 тыс. населения, а также в Днепропетровской области - 715 (22 отделения на 100 тыс. населения).