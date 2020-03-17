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В НБУ заявили о задержке доставки валюты в Украину

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 09:39
В НБУ заявили о задержке доставки валюты в Украину
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за закрытых границ наличная валюта доставляется в Украину с задержкой

В Украину наличная валюта доставляется с задержкой из-за карантинных мер по всему миру. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.

В НБУ отметили, что в последние дни в украинских кассах банков наблюдается недостаток наличной валюты из-за повышенного спроса населения.

"При этом на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", - отметили в НБУ.

Напомним, на 17 марта НБУ марта 2020 года установил официальный курс на уровне 26,52 гривен за доллар, что на 44 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Отметим, 16 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 26,40 гривен за доллар, курс в покупке 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 47 копеек до 29,58 гривен за евро.

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