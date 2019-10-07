НБУ разъяснил смысл официального курса гривны к доллару

Национальный банк Украины устанавливает официальный курс гривны к доллару на основании курса, который сложился в течение дня на межбанковском валютном рынке. Об этом заявил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари в интервью "Еспресо".

Как напомнил Бахтари, Украина в 2015 году фактически перешла на плавающий валютный курс.

"Это означает, что НБУ, регулятор, не вмешивается, не пытается фиксировать и не вмешивается с целью задать некий тренд изменения курса. С 2015 года Украина перешла на режим, когда рынок формирует курс", - сказал он.

По его словам, вся роль НБУ - не допустить чрезмерных и слишком резких колебаний, поскольку это провоцирует панику.

По мнению Бахтари, сообщения о том, "НБУ установил курс", или "обесценил гривну" вводят в заблуждение. "Корректно было бы говорить: "рассчитал", потому что фактически так и происходит", - добавил он.

По его словам, на межбанковском валютном рынке в течение дня с 9:00 до 17:00 совершаются сделки, информация о которых поступает в НБУ, после чего центробанка по специальной формуле рассчитывает средневзвешенный уровень. НБУ сообщает "справочный курс" на 12:00 и официальный курс на следующий день (в 16:00).

Представитель НБУ назвал этот курс "замером температуры", который делается для того, чтобы страна понимала, "какой средний курс сформировался".

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что украинским компаниям стоит отказаться от попыток спрогнозировать курс гривны к доллару, поскольку в условиях плавающего курсообразования это сделать достаточно сложно.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 30 сентября - 4 октября продал на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов, чтобы удержать курс от резких колебаний.