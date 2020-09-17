НБУ разъяснил обязательность страховки во время оформления кредита

Дополнительное страхование является обязательным в отдельных случаях. Если клиент банка берет кредит на жилье, необходимо застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).

"В то же время обязанность банка - дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовая организация. Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, - это нарушение (статья 20 закона Украины "О потребительском кредитовании")", - говорится в сообщении.

В случае оформления автокредита есть несколько нюансов. Во-первых, каждый водитель обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств ("автогражданка"). Законодательство не требует от банка оформлять такой полис во время выдачи кредита, но банки обычно включают его оформления в пакет услуг. Однако финучреждение должно дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня аккредитованных компаний.

Во-вторых, банк может предложить клиенту застраховать предмет залога - то есть автомобиль. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка. Поскольку уменьшит риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге, отметили в НБУ.

Страхование не является обязательным, если клиент банка берет потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открывает счет, делает перевод средств или обменивает валюту, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Напомним, ранее Национальный банк Украины дал разъяснение по правомерности действий коллекторов, которые помогают получить от должников непогашенные кредитные средства. В НБУ также пояснили, как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков.

Как сообщало РБК-Украина, кредитный договор онлайн с использованием одноразового пароля является равноценным обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись квалифицированная электронная подпись.