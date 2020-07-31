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НБУ разрешил Ярославскому купить банк Пинчука

Киев, Пятница 31 июля 2020 13:15
НБУ разрешил Ярославскому купить банк Пинчука
Фото: Банк Кредит Днепр (creditdnepr.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Ярославский получит 100% акций банка "Банк Кредит Днепр"

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал Александру Ярославскому прямое приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр". Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем 30 июля.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Заявитель зобов'связался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения должного финансового состояния", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, на сегодня контролером АО "Банк Кредит Днепр" является Виктор Пинчук, который косвенно владеет 100% уставного капитала банка.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле 2020 года Антимонопольный комитет предоставил Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр", который принадлежал Пинчуку.

Ранее Ярославский сообщил в Национальный банк Украины о намерении купить банк "Кредит Днепр" у Пинчука.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 7580 действующих структурных подразделений банков, а по сравнению с началом года их количество сократилось на 422.

По данным НБУ, в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с 1 января.

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