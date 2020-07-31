НБУ дозволив Ярославському купити банк Пінчука

Фото: Банк Кредит Дніпро (creditdnepr.com.ua)

Ярославський отримає 100% акцій банку "Банк Кредит Дніпро"

Національний банк України (НБУ) погодив Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ "Банк Кредит Дніпро". Рішення ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем 30 липня.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Заявник зобов'язався надавати банку повну фінансову підтримку для забезпечення належного фінансового стану", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, на сьогодні контролером АТ "Банк Кредит Дніпро" є Віктор Пінчук, який опосередковано володіє 100% статутного капіталу банку.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні 2020 року Антимонопольний комітет надав Ярославському дозвіл на придбання понад 50% акцій банку "Кредит-Дніпро", який належав Пінчуку.

Раніше Ярославський повідомив Національний банк України про намір купити банк "Кредит Дніпро" у Пінчука.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року в Україні налічувалося 7580 діючих структурних підрозділів банків, а порівняно з початком року їх кількість скоротилася на 422.

За даними НБУ, в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася порівняно з 1 січня.