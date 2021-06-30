НБУ разрешил покупать валюту в платежных терминалах

В частности, уполномоченные учреждения смогут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица, осуществляющего такую операцию.

Также уполномоченным учреждениям разрешено осуществлять покупку и продажу наличной иностранной валюты физлицам за безналичные средства в гривне в кассах.

Кроме того, банки смогут осуществлять операции по покупке и продаже банковских металлов с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, а также операции по продаже банковских металлов в виде монет - юридическим лицам.

Также НБУ расширил возможности граждан по инвестированию за границу - физлицо-резидент сможет проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами. Изменения предусматривают, что для осуществления инвестиции в иностранные финансовые инструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физлица). Так, средства в иностранной валюте будут переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине.

Кроме того, уточнен перечень исключений из годового е-лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей. В частности, к ним были отнесены операции по возмещению резидентом-должником средств нерезиденту гаранту, который выполнил обеспеченное гарантией или поручительством обязательство резидента должника перед резидентом-кредитором.

Напомним, платежное устройство - техническое устройство (банковский автомат, платежный терминал, программно-технический комплекс самообслуживания и тому подобное), который дает возможность пользователю осуществить операции по инициированию перевода средств, а также выполнить другие операции в соответствии с функциональными возможностями этого устройства.