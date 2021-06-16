НБУ разрешил открывать банковские счета с помощью приложения "Дія"

Национальный банк Украины (НБУ) во исполнение требований норм нового законодательства унормировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов. Постановление НБУ Украины вступает в силу с 16 июня 2021 года.

Как отмечается в сообщении, в частности, НБУ предоставил гражданам право во время открытия счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения "Дія".

Напомним, в марте Верховная рада приравняла электронные паспорта к обычным. Закон позволил отражение в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов и/или о зарегистрированном месте жительства (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу).

Как сообщало РБК-Украина, в апреле 2020 года в мобильном приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.