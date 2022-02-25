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НБУ разрешил банкам продавать валюту в определенных случаях

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины определил, в каких случаях не действует запрет на валютные операции в Украине. Банки смогут продать валюту из остатков, а также для погашения кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

В частности, постановлением:

  • предоставлено право банкам осуществлять продажу клиентам иностранной валюты за счет собственной валютной позиции для выполнения этими клиентами своих обязательств по кредитным договорам (включая проценты) перед банками;
  • предоставлено право банкам, имеющим остатки валюты в кассах на момент принятия этого постановления, осуществить их продажу клиентам в пределах остатка;
  • определен порядок проведения ежедневных операций по покупке долларов США Национальный банком Украины у банков.
  • определены случаи, в которых банкам разрешается осуществлять по поручению клиентов торговлю валютой, а также порядок осуществления этих операций
  • определены случаи, в которых банкам разрешено осуществлять по поручению клиентов трансграничные переводы валюты из Украины;

Как сообщало РБК-Украина, 24 февраля Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

Кроме того, НБУ ввел мораторий на проведение трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ).

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