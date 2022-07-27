UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ разрешил банкам продавать больше валюты гражданам

Фото: НБУ разрешил банкам продавать больше валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Эти объемы будут дополнительными к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и с остальными сказаться на ослаблении девальвационного давления. В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. В то же время банки могли продавать только ту валюту, которую до того они купили у населения.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

После этого курс доллара на наличном рынке вырос примерно на 2,5 гривны до 39,50 гривен за доллар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара