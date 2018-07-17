В НБУ рассказали о перспективах введения в обращение банкнот высших номиналов

В НБУ отметили, что вопрос введения банкнот высших номиналов пока не рассматривается

Национальный банк Украины (НБУ) пока не рассматривает вопрос введения в обращение банкнот высших номиналов. Об этом сегодня во время презентации банкноты номиналом в 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, регулятор постоянно работает над вопросом оптимизации номинального ряда банкнот.

"Мы внимательно изучаем потребности общества и экономики относительно достаточности тех или иных денежных знаков в обращении... На сегодня Национальный банк считает, что того номинального ряда, который есть, достаточно для проведения расчетов граждан и достаточно для экономики Украины", - сказал он.

Вместе с тем Зайвенко отметил, что вопрос введения банкнот высших номиналов зависит от многих факторов.

"Как-то, например: размеров денежных доходов населения, уровня потребительских цен, степени использования имеющихся в обращении банкнот высшего номинала, уровня безналичных расчетов", - пояснил он.

Зайвенко также напомнил, что Национальный банк Украины в своей стратегии отдельным направлением развивает проект безналичных расчетов Cashless economy.

"Поэтому могу сказать, что за последние буквально несколько лет уровень безналичных расчетов в Украине значительно вырос и основная задача Национального банка - это уменьшение наличных денег в обращении, поэтому вопрос введения банкнот высших номиналов пока Национальным банком не рассматривается", - отметил Зайвенко.

Напомним, ранее сообщалось, что новая банкнота номиналом в 20 гривен будет введена в обращение с 25 сентября 2018 года.