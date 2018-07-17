В НБУ розповіли про перспективи введення в обіг банкнот вищих номіналів 

У НБУ зазначили, що питання введення банкнот вищих номіналів наразі не розглядається

Національний банк України (НБУ) на разі не розглядає питання введення в обіг банкнот вищих номіналів. Про це сьогодні під час презентації банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном та удосконаленою системою захисту повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, регулятор постійно працює над питанням оптимізації номінального ряду банкнот.

"Ми уважно вивчаємо потреби суспільства та економіки щодо достатності тих чи інших грошових знаків в обігу... На сьогодні Національний банк вважає, що того номінального ряду, який є, достатньо для проведення розрахунків громадян і достатньо для економіки України", - сказав він.

Разом з тим Зайвенко зазначив, що питання введення банкнот вищих номіналів залежить від багатьох чинників.

"Як-то, наприклад: розмірів грошових доходів населення, рівня споживчих цін, ступені використання в обігу наявних банкнот вищого номіналу, рівеня безготівкових розрахунків", - пояснив він.

Зайвенко також нагадав, що Національний банк України у своїй стратегії окремим напрямком розвиває проект безготівкових розрахунків Cashless economy.

"Тому можу сказати, що за останні буквально декілька років рівень безготівкових розрахунків в Україні значно зріс і основне завдання Національного банку - це зменшення готівки в обігу, тому питання введення банкнот вищих номіналів наразі Національним банком не розглядається", - зазначив Зайвенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нову банкноту номіналом у 20 гривень буде введено в обіг з 25 вересня 2018 року.