В НБУ рассказали, как обесценилась гривна с момента проведения денежной реформы в 1996

На сегодня на душу населения приходится 293 монеты общим весом 700 граммов

Покупательная способность банкноты номиналом в 1 гривну на сегодня составляет около 7 копеек. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сравнивая с 1996 годом, покупательная способность банкноты номиналом в 1 гривну на сегодня составляет около 7 копеек, 2 гривны - 14 копеек, 5 гривен - 36 копеек, 10 гривен - 71 копейки», - сказал он.

Вместе с тем, как отметил Зайвенко, сегодня на душу населения приходится по 293 монеты, вес которых составляет 700 граммов.

Напомним, с 1 июля в Украине вступают в силу новые правила округления сумм в чеках при наличных рассчетах.