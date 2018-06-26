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У НБУ розповіли, як знецінилася гривня з моменту проведення грошової реформи у 1996

НовиниФінанси    26.06.2018 - 12:55
Фото: Віктор Зайвенко (bank.gov.ua)
Фото: Віктор Зайвенко (bank.gov.ua)

На сьогодні на душу населення припадає 293 монети загальною вагою 700 грамів

Купівельна спроможність банкноти номіналом в 1 гривню на сьогодні складає близько 7 копійок. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Порівнюючи з 1996 роком, купівельна спроможність банкноти номіналом в 1 гривню на сьогодні складає близько 7 копійок, 2 гривні - 14 копійок, 5 гривень - 36 копійок, 10 гривень - 71 копійки», - сказав він.

Разом з тим, як зазначив Зайвенко, сьогодні на душу населення припадає по 293 монети, вага яких становить 700 грамів.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні набувають чинності нові правила округлення сум в чеках при готівкових розрахунках.

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Теги публікації: Гривня, стоимость  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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