У НБУ розповіли, як знецінилася гривня з моменту проведення грошової реформи у 1996

На сьогодні на душу населення припадає 293 монети загальною вагою 700 грамів

Купівельна спроможність банкноти номіналом в 1 гривню на сьогодні складає близько 7 копійок. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Порівнюючи з 1996 роком, купівельна спроможність банкноти номіналом в 1 гривню на сьогодні складає близько 7 копійок, 2 гривні - 14 копійок, 5 гривень - 36 копійок, 10 гривень - 71 копійки», - сказав він.

Разом з тим, як зазначив Зайвенко, сьогодні на душу населення припадає по 293 монети, вага яких становить 700 грамів.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні набувають чинності нові правила округлення сум в чеках при готівкових розрахунках.