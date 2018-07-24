В НБУ рассказали о компании, которая незаконно привлекает вклады украинцев

Компания Royal Standard не имеет лицензии НБУ

У компании Royal Standard (ООО "Роялстендард"), которая предлагает разместить у себя "депозиты" на нерыночных условиях - под 24-33% годовых в гривнах и 18-22% годовых в долларах нет лицензии Национального банка Украины. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в Facebook.

В то же время в Нацбанке отметили, что компания не получала лицензий и в других регуляторах финансового сектора. Более того, Royal Standard вообще не имеет статуса финансового учреждения.

В НБУ объяснили, что компания по закону не может привлекать депозиты или выдавать кредиты.

Ранее стало известно, что вкладчикам в этой компании обещают проценты, гораздо выше банковских. Деньги предлагают вносить наличными в офисе или перечислять на их банковский счет. Проценты обещают выплачивать на банковскую карточку, реквизиты которой указываются в договоре. В качестве гарантии "депозита" с вкладчиком заключается договор залога прав на движимое/недвижимое имущество, по которому вкладчику передается залог на имущество стоимостью "вдвое" больше стоимости депозита.

Именно поэтому Национальный банк обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать "финансовую" деятельность компании.

Напомним, ранее Национальный банк Украины принял решение от 18 июня 2018 № 345-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк" Юнисон".