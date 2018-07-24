У НБУ розповіли про компанію, яка незаконно залучає вклади українців

Компанія Royal Standard не має ліцензії НБУ

У компанії Royal Standard (ТОВ "Роялстендард"), яка пропонує розмістити у себе "депозити" на неринкових умовах - під 24-33% річних у гривнях і 18-22% річних у доларах немає ліцензії Національного банку України. Про це повідомила прес-служба Нацбанку Facebook.

У той же час в Нацбанку відзначили, що компанія не отримувала ліцензій в інших регуляторах фінансового сектору. Більш того, Royal Standard взагалі не має статусу фінансової установи.

У НБУ пояснили, що компанія за законом не може залучати депозити або видавати кредити.

Раніше стало відомо, що вкладникам в цій компанії обіцяють відсотки, набагато вищі за банківські. Гроші пропонують вносити готівкою в офісі або перераховувати на їх банківський рахунок. Відсотки обіцяють виплачувати на банківську картку, реквізити якої зазначаються в договорі. В якості гарантії "депозиту" з вкладником укладається договір застави прав на рухоме/нерухоме майно, щодо якого вкладнику передається застава на майно вартістю "вдвічі" більше вартості депозиту.

Саме тому Національний банк звернувся в правоохоронні органи з проханням розслідувати "фінансову" діяльність компанії.

Нагадаємо, раніше Національний банк України прийняв рішення від 18 червня 2018 № 345-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Банк" Юнісон".