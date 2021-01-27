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НБУ расширил возможности банков для ипотечного кредитования

Киев, Среда 27 января 2021 14:33
НБУ расширил возможности банков для ипотечного кредитования
Фото: жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел отдельные требования к определению банками размера кредитного риска. Новые нормы упрощенной оценки активов начнут действовать с 1 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Во-первых, по упрощенной процедуре будут оцениваться кредиты, в том числе ипотечные, которые не превышают 0,1% основного капитала банка.

Во-вторых, для ипотечных кредитов НБУ позволил учитывать доходы членов семьи должника - физического лица при оценке его финансового состояния. Также банкам предоставлено право не проводить осмотр состояния жилищной ипотеки физического лица при наличии договора обязательного страхования такой ипотеки.

В-третьих, банкам предоставлено право определять класс должника, который принадлежит к группе юридических лиц под общим контролем, с учетом класса группы, определенного на основании кредитного рейтинга ее материнской компании/контроллера по международной шкале.

В-четвертых, НБУ снизил значение нижней границы диапазона PD (вероятность дефолта) при расчете размера кредитного риска по кредитам должников - юридических лиц на групповой основе - до уровня 0,005, что является аналогичным нижней границе диапазона, установленного для оценки на индивидуальной основе.

"Мы даем возможность оценивать небольшие кредиты, которые не создают значительных рисков, по упрощенной процедуре, даже если банк только начинает кредитовать определенный сегмент и не накопил большой портфель. В частности под это будут подпадать кредиты малых и средних предприятий и ипотечные кредиты", - отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3%, на первичном - 17,2% годовых.

Отметим, в декабре 2020 года в Украине создано ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки.

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