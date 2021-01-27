НБУ розширив можливості банків для іпотечного кредитування

Фото: житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України (НБУ) переглянув окремі вимоги до визначення банками розміру кредитного ризику. Нові вимоги щодо спрощеної оцінки активів почнуть діяти з 1 березня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

По-перше, за спрощеною процедурою будуть оцінюватися кредити, у тому числі іпотечні, які не перевищують 0,1% основного капіталу банку.

По-друге, для іпотечних кредитів НБУ дозволив враховувати доходи членів родини боржника - фізичної особи під час оцінки його фінансового стану. Також банкам надано право не здійснювати огляд стану житлової іпотеки фізичної особи за наявності договору обов’язкового страхування такої іпотеки.

По-третє, банкам надано право визначати клас боржника, який належить до групи юридичних осіб під спільним контролем, з урахуванням класу групи, визначеного на підставі кредитного рейтингу її материнської компанії/контролера за міжнародною шкалою.

По-четверте, НБУ знизив значення нижньої межі діапазону PD (ймовірність дефолту) під час розрахунку розміру кредитного ризику за кредитами боржників - юридичних осіб на груповій основі - до рівня 0,005, що є аналогічним нижній межі діапазону, встановленого для оцінки на індивідуальній основі.

"Ми даємо змогу оцінювати невеликі кредити, які не створюють значних ризиків, за спрощеною процедурою, навіть, якщо банк лише починає кредитувати певний сегмент та не накопичив великий портфель. Зокрема під це підпадатимуть кредити малих та середніх підприємств та іпотечні кредити", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Нагадаємо, за даними НБУ, у жовтні 2020 року середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,3%, на первинному - 17,2% річних.

Відзначимо, у грудні 2020 року в Україні створено ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" для розробки та втілення механізму доступної іпотеки.