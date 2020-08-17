ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В НБУ розраховують на другий транш від МВФ в цьому році

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 07:25
В НБУ розраховують на другий транш від МВФ в цьому році
Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Точна дата перегляду програми буде відома наприкінці серпня

Свіжий макропрогноз НБУ побудований на припущенні, що Україна отримає в цьому році другий транш МВФ за програмою stand-by. НБУ разом з урядом сфокусувалися на виконання положень Меморандуму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

"В даний час ми успішно рухаємося по виконанню положень Меморандуму, зокрема структурних маяків. Ми знаходимося в постійному діалозі з МВФ, так і з іншими нашими міжнародними партнерами. Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", - сказав глава центробанку.

Що ж стосується строків перегляду програми, Шевченко зазначив, що на даний момент ще відпускний сезон і точні дати будуть зрозумілі ближче до кінця серпня.

Але, за його словами, він вже почав зустрічі з наглядовими радами державних банків щодо виконання програми по зниженню проблемних кредитів в держбанках, як це і передбачено Меморандумом з МВФ.

"Цей структурний маяк виконаний і ми рухаємося далі", - пояснив глава НБУ.

Нагадаємо, в квітні 2020 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів до 27,2 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ТраншМВФНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся