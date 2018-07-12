НБУ рассчитывает на приезд миссии МВФ в Киев до "летних каникул"

Также приезд миссии МВФ в Киев связан с выполнением Украиной своих обязательств пред Фондом

Национальный банк Украины (НБУ) надеется на приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев до наступления "летних каникул". Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы неоднократно говорили о том, что миссия приедет после того, как Украина выполнит свое обязательство. Надеемся, что сегодня Верховная рада проголосует за одну из поправок в закон "О Высшем Антикоррупционном суде", который стоит на повестке дня. Также правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о пересмотре тарифов на газ, и мы ожидаем, что те события произойдут в ближайшее время... Каникулы у работников Международного валютного фонда и у всех других работников есть, но, учитывая важность такого процесса, мы ожидаем, что миссия приедет после согласования этих вопросов, о которых я сказал", - отметил Смолий.

Напомним, также Смолий рассказывал, что приезд миссии МВФ в Киев зависит от пересмотра внутренних тарифов на газ и достижения сбалансированного государственного бюджета.