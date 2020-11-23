НБУ просит Раду сохранить банковскую тайну

Национальный банк Украины предлагает профильному комитету Верховной рады не поддерживать создание единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов. Создание реестра предусмотрено законопроектом № 4135 "Об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Як отмечается в сообщении, 5 ноября Верховная рада приняла документ в первом чтении. Согласно законопроекту доступ к реестру планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам.

"НБУ считает, что предлагаемый законопроектом способ получения правоохранительными и контролирующими органами информации, которая составляет банковскую тайну, фактически означает нивелирование института такой тайны. Как следствие, это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижению доверия к банковской системе", - говорится в сообщении НБУ.

В НБУ напомнили, что сегодня основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов четко определены законом Украины "О банках и банковской деятельности".

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 15 ноября приняла за основу в первом чтении законопроект №4135 Кабинета министров об антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 567,4 млрд грн. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 39,3% вкладов, что составляет 222,8 млрд грн.