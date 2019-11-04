НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Ситуация валютном рынке Украины в октябре 2019 года была благоприятной, что позволило НБУ и в дальнейшем покупать иностранную валюту для пополнения международных резервов. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (октябрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, по итогам октября сальдо операций НБУ на валютном рынке было положительным (почти 200 млн долларов, с начала года - 4,1 млрд долларов).

В октябре курс гривны незначительно скорректировался, однако по сравнению с началом года гривна оставалась значительно более крепкой (на 9,7% к доллару и 12,5% в евро).

"Краткосрочный всплеск волатильности был обуславливлен определенным ростом спроса со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также преобладанием спроса над предложением на наличном рынке, - говорится в обзоре.

Напомним, население Украины в октябре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1413,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1504,8 млн долларов. Таким образом, в октябре чистая покупка валюты населением составила 91,5 млн долларов, в то время как сентябре наблюдалась чистая продажа (на 88,8 млн долларов).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 4102,3 млн долларов.