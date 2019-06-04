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НБУ прокомментировал аудированную отчетность крупнейших банков

Новости » Экономика    04.06.2019 - 21:55
НБУ прокомментировал аудированную отчетность крупнейших банков
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Аудиторы выявили дополнительные убытки ПриватБанка в период до национализации

Национальный банк Украины прокомментировал аудиторские отчеты проверки годовой финансовой отчетности банков по состоянию на 31 декабря 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как отметили в НБУ, отчеты аудиторов подтверждают достоверное отражение банками ключевой информации о финансовом состоянии, финансовых результатах и денежных потоках в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

"В то же время, в отдельных банках, которые относятся к 25 крупнейшим по доле активов банковского сектора, аудиторами выражено мнение с оговоркой и рестейтмент. Наиболее материальным он был в "Приватбанке", - говорится в сообщении.

Так, в 2018 году "ПриватБанк" получил дополнительную информацию о стоимости имущества, которое было принято банком на баланс до национализации для погашения кредитов, выданных связанным с бывшими акционерами банка компаниям. В связи с получением дополнительной информации об имуществе банк восстановил на балансе эти кредиты, сформировал по ним резервы и уменьшил балансовую стоимость залогового имущества по этим кредитам на 5,6 млрд грн. Поэтому общие убытки банка, которые равны сформированным резервам под кредиты, которые бывшие владельцы выдавали связанным компаниям, выросли до 209,4 млрд грн.

В то же время понесенные банком расходы на формирование резервов не влияют на его текущую деятельность, поскольку банк имеет достаточный запас капитала и выполняет нормативные требования НБУ, что также было подтверждено аудитором "ПриватБанка".

НБУ прокомментировал аудированную отчетность крупнейших банков

bank.gov.ua

"Мы начали работу с полученными отчетами и уже сейчас можем сделать ряд выводов. Во-первых, мы довольны качеством отчетов банков. Во-вторых, объем признанных во время корректировки данных "ПриватБанком" убытков, которые аудитор подтвердил, в очередной раз проиллюстрировал масштаб проблем, которые возникли из-за кредитования учреждением в прошлом компаний, связанных с бывшими собственниками", - отметил директор Департамента финансовой стабильности Национального банка украины Виталий Ваврищук.

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, в последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилась на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

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