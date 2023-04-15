НБУ прогнозує зростання економіки України цього року після падіння у 2022 році майже на 30%

Як зазначили в НБУ, основною причиною падіння ВВП стала повномасштабна війна, розпочата Росією 24 лютого 2022 року, та пов'язані з нею наслідки. Йдеться, зокрема, про окупацію окремих територій, руйнування інфраструктури та виробничих потужностей, блокаду чорноморських портів і розрив логістичних зв’язків, масштабну міграцію.

"Поєднання цих наслідків призвело до різкого скорочення споживчого попиту, інвестиційної діяльності, експорту та врожаїв", - йдеться в огляді.

Найбільших втрат економіка зазнала в перші місяці повномасштабної війни. Вже в I кварталі 2022 року падіння економіки сягнуло 14,9%. Це стало наслідком не лише повномасштабного вторгнення з 24 лютого, а й значного зростання ризиків напередодні, що негативно позначилося на ділових та споживчих настроях. У ІІ кварталі 2022 року реальний ВВП скоротився на 36,9% у річному вимірі.

Проте військові успіхи ЗСУ, а також антикризові заходи НБУ та уряду за підтримки міжнародних партнерів дали змогу поступово стабілізувати макроекономічну ситуацію. Забезпечення безперебійного функціонування банківської та платіжної систем, фіксація офіційного курсу за одночасного запровадження обмежень на валютно-обмінні операції та рух капіталу були одними з тих заходів, що стримали розгортання панічних настроїв і суттєво зменшили невизначеність для населення та бізнесу. Це заклало підвалини для пожвавлення економічної діяльності після першого шоку війни, зазначають експерти центробанку.

За даними НБУ, ще навесні з’явилися перші ознаки відновлення економічної активності, яке тривало влітку та на початку осені. Цьому сприяли поступове налагодження логістики, релокація підприємств, переорієнтація низки видів діяльності на воєнні потреби, подальше звільнення окупованих територій та повернення частини внутрішньо переміщених осіб та вимушених мігрантів до місць постійного проживання, а також відкриття "зернового коридору". В результаті падіння реального ВВП сповільнилося до 30,6% у річному вимірі у ІІІ кварталі.

Водночас наприкінці року відновлення економіки перервалося через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до суттєвого дефіциту електроенергії в Україні. Значна частина підприємств адаптувалася навіть до перебоїв з енергопостачанням, закуповуючи засоби автономного енергоживлення, але працювала на нижчому рівні потужностей. Інша частина бізнесу не мала змоги пристосуватися до таких умов через особливості виробничих процесів та обмеженість фінансових ресурсів. Дефіцит електроенергії призвів до поглиблення падіння ВВП у IV кварталі - до 31,4% у річному вимірі.

Фактичне падіння економічної активності у 2022 році було меншим за прогнози багатьох організацій на початку повномасштабного вторгнення, а також кращим за оцінки Національного банку у січні. "Кращі економічні результати порівняно з початковими прогнозами зумовлювалися стрімким нарощенням бюджетних витрат, насамперед на оборону та безпеку, що підтримало державне споживання та інвестиції, а також швидшою адаптацією населення та бізнесу до воєнних умов, у тому числі до перебоїв з енергопостачанням наприкінці року", - зазначають у центробанку.

За даними НБУ, на початку 2023 року економіка повернулася до відновлення завдяки значно ліпшій ситуації в енергетиці, подальшому пристосуванню бізнесу та населення до умов війни та міжнародній підтримці.

"Очікується, що економіка і надалі пожвавлюватиметься та в поточному році вдасться уникнути падіння реального ВВП", - йдеться в огляді.