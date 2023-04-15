НБУ прогнозирует рост экономики Украины в текущем году после падения в 2022 году почти на 30%

Как отметили в НБУ, основной причиной падения ВВП стала полномасштабная война, начатая Россией 24 февраля 2022 года, и связанные с ней последствия. Речь идет, в частности, об оккупации отдельных территорий, разрушении инфраструктуры и производственных мощностей, блокаде черноморских портов и разрыве логистических связей, масштабной миграции.

"Сочетание этих последствий привело к резкому сокращению потребительского спроса, инвестиционной деятельности, экспорту и урожаев", - говорится в обзоре.

Наибольшие потери экономика понесла в первые месяцы полномасштабной войны. Уже в I квартале 2022 года падение экономики составило 14,9%. Это стало следствием не только полномасштабного вторжения с 24 февраля, но и значительного роста рисков накануне, что негативно отразилось на деловых и потребительских настроениях. Во ІІ квартале 2022 года реальный ВВП сократился на 36,9% в годовом исчислении.

Однако военные успехи ВСУ, а также антикризисные меры НБУ и правительства при поддержке международных партнеров позволили постепенно стабилизировать макроэкономическую ситуацию. Обеспечение бесперебойного функционирования банковской и платежной систем, фиксация официального курса при одновременном введении ограничений на валютно-обменные операции и движение капитала были одними из тех мер, которые сдержали развертывание панических настроений и существенно снизили неопределенность для населения и бизнеса. Это заложило устои для оживления экономической деятельности после первого шока войны, отмечают эксперты центробанка.

По данным НБУ, еще весной появились первые признаки возобновления экономической активности, которое длилось летом и в начале осени. Этому способствовали постепенное налаживание логистики, релокация предприятий, переориентация ряда видов деятельности на военные нужды, дальнейшее освобождение оккупированных территорий и возврат части внутренне перемещенных лиц и вынужденных мигрантов в места постоянного проживания, а также открытие "зернового коридора". В результате падения реального ВВП замедлилось до 30,6% в годовом исчислении в ІІІ квартале.

В то же время, в конце года восстановление экономики прервалось из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру, которые привели к существенному дефициту электроэнергии в Украине. Значительная часть предприятий адаптировалась даже к перебоям с энергоснабжением, закупая средства автономного энергопитания, но работала на более низком уровне мощностей. Другая часть бизнеса не могла приспособиться к таким условиям из-за особенностей производственных процессов и ограниченности финансовых ресурсов. Дефицит электроэнергии привел к углублению падения ВВП в IV квартале - до 31,4% в годовом измерении.

Фактическое падение экономической активности в 2022 году было меньше прогнозов многих организаций в начале полномасштабного вторжения, а также лучше оценки Национального банка в январе. "Лучшие экономические результаты по сравнению с первоначальными прогнозами обусловливались стремительным наращиванием бюджетных расходов, прежде всего на оборону и безопасность, что поддержало государственное потребление и инвестиции, а также более быстрой адаптацией населения и бизнеса к военным условиям, в том числе к перебоям с энергоснабжением в конце года", - отмечают в центробанке.

По данным НБУ, в начале 2023 года экономика вернулась к восстановлению благодаря значительно лучшей ситуации в энергетике, дальнейшему приспособлению бизнеса и населения к условиям войны и международной поддержке.

"Ожидается, что экономика и дальше будет оживляться и в текущем году удастся избежать падения реального ВВП", - говорится в обзоре.