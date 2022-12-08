НБУ прогнозує більш глибоке падіння економіки через атаки на енергосистему України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Що стосується ВВП, то на цей рік, скоріш за все, падіння буде трошки глибшим, ніж це ми очікували в нашому жовтневому сценарії", - сказав він.

За його словами, на наступний рік відновлення української економіки в залежності від кожного з сценаріїв, буде різним.

"Водночас навіть у нашому базовому, відносно оптимістичному, сценарії зростанні ВВП буде дуже млявим, набагато нижчим, ніж ті 4%, які ми припускали в нашому жовтневому прогнозі", - сказав він та додав, що у разі реалізації двох інших сценаріїв, економіка буде скорочуватися і наступного року.