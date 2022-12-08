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НБУ прогнозирует более глубокое падение экономики из-за атак на энергосистему Украины

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 15:22
НБУ прогнозирует более глубокое падение экономики из-за атак на энергосистему Украины Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины прогнозирует более глубокое падение ВВП из-за террористических атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Что касается ВВП, то на этот год, скорее всего, падение будет немного глубже, чем мы ожидали в нашем октябрьском сценарии", - сказал он.

По его словам, на следующий год восстановление украинской экономики в зависимости от каждого из сценариев будет разным.

"В то же время даже в нашем базовом, относительно оптимистическом, сценарии росте ВВП будет очень вялым, намного ниже, чем те 4%, которые мы предполагали в нашем октябрьском прогнозе", - сказал он и добавил, что в случае реализации двух других сценариев, экономика будет сокращаться и в следующем году.

Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

В октябре Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 31,5%. Ожидалось, что в 2023 году экономика вырастет на 4,0%, в 2024 году - на 5,2%.

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ВВП Национальный банк Украины
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