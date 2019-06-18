НБУ прогнозирует замедление темпов роста доходов граждан

Национальный банк Украины прогнозирует замедление роста доходов граждан в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" Национального банка Украины.

Как отмечается в отчете, причиной замедления станет снижение темпа роста экономики Украины и уменьшение конкуренции украинских работников среди работодателей на внутреннем рынке и за рубежом.

В сочетании с незначительным (на 12%) повышением минимальной заработной платы с 1 января этого года это привело к тому, что в I квартале прирост номинальной и реальной зарплаты составил соответственно 20,8% и 10,9%. По оценкам НБУ, до конца года рост реальной зарплаты замедлится. Однако платежеспособность населения будет расти благодаря как увеличению дохода работающих граждан, так и пересмотра пенсий.

В НБУ напоминают, что в 2018 году реальный располагаемый доход домохозяйств вырос на 9,9%, что лишь на 0,6 п.п. ниже, чем годом ранее. "Основной двигатель - рост заработной платы почти на четверть, сопряженный со снижением темпа инфляции. Больше всего зарплата выросла в реальном секторе и государственном управлении", - напоминают эксперты.

Индексация социальных пособий также положительно повлияла на доходы: проведение пенсионной реформы обеспечило повышение пенсий в среднем на 35,6% г/г, в частности для военнослужащих - более чем на 50%, одновременно были пересмотрены пенсии работающим пенсионерам, добавили в НБУ.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, реальные доходы украинцев в 2018 году выросли на 9,9%.

Как сообщало РБК-Украина, Госстат улучшил данные по росту доходов украинцев в 2017 году. По данным статистического ведомства, реальные доходы выросли по отношению к 2016 году на 10,9%.