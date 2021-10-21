НБУ прогнозирует высокие цены на газ в ближайшие месяцы и их влияние на уровень инфляции

Цены на газ в течение нескольких месяцев будут оставаться высокими. Это добавит к показателю инфляции 0,3 процентных пункта в 2021 году и 0,8 процентных пункта в следующем году.

Как отметил Николайчук повышение цен на энергоносители отражается на внутренних ценах. "На сегодняшний день влияние на потребительские цены является минимальным из-за годовых контрактов на газ, которые были введены в апреле-мае, и из-за того, что цены на отопление тоже имеют достаточно значительную административную составляющую. В то же время мы прекрасно понимаем, что цены на энергоносители, цены на газ влияют на производителей, и мы это уже видим, и понимаем, что с определенным временным лагом эти цены, этот и всплеск мировых цен будет перекладываться и на внутренние потребительские цены", - сказал он.

НБУ ожидает, что цены на газ с текущих уровней будут постепенно снижаться "до более адекватных", в то же время будут оставаться высокими в течение отопительного сезона - в четвертом квартале 2021 года и в первом квартале следующего года. "Цены на газ будут ощутимо выше, чем мы предполагали это в июле", - сказал замглавы НБУ.

"По результатам этого года ожидаем, что дополнительное влияние текущего повышения цен на энергоносители добавит 0,3 п. п. в инфляцию этого года, а в следующем году у нас будет дополнительное влияние 0,8 п. п.", - заявил Николайчук.