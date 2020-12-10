НБУ прогнозирует ускорение инфляции в ближайшие месяцы

Национальный банк прогнозирует ускорение темпов роста потребительских цен в ближайшие месяцы. В целевой диапазон инфляция вернется только в конце 2021 года.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как отметил Шевченко, оживленный потребительский спрос поддерживал рост цен в течение последних месяцев. Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности относительно карантина, побуждали граждан к более активным расходам.

"Национальный банк и в дальнейшем ожидает умеренный рост цен с возвращением до конца года в целевой диапазон 5%+/-1 в.п.", - сказал он.

По его словам, анонсированные правительством карантинные ограничения на январь 2021 года, по оценкам Национального банка, несущественно повлияют на экономическую активность, потребительский спрос и соответственно инфляцию.

"В то же время сбалансированная монетарная и фискальная политики будут способствовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов инфляции в дальнейшем", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года по сравнению октябрем выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%. В годовом измерении (до ноября 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% с 11 декабря 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории уровне Украины.