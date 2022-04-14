НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 20%

Подорожание товаров и услуг будут предопределять, в частности:

нарушение производственных процессов;

логистические проблемы из-за временной оккупации части территорий, разрушения транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерное распределенное предложение по отдельным регионам;

эффекты переноса девальвации обменного курса гривны, которая произошла накануне войны;

высокую стоимость энергоносителей в мире, что будет давить на стоимость топлива и товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.

В то же время рост цен будет сдерживаться мерами Национального банка и правительства Украины. Среди них:

временная фиксация обменного курса гривны, что будет сдерживать вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;

снижение налогов, в том числе косвенного налогообложения импорта;

фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги;

административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо.

Дополнительное сдерживающее влияние окажет избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта, отметили в НБУ.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом измерении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.