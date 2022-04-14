НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 20%

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Подорожание товаров и услуг будут предопределять, в частности:
В то же время рост цен будет сдерживаться мерами Национального банка и правительства Украины. Среди них:
Дополнительное сдерживающее влияние окажет избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта, отметили в НБУ.
Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом измерении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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