НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20%

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Подорожчання товарів і послуг зумовлюватимуть, зокрема:
Водночас зростання цін стримуватиметься заходами Національного банку та уряду України. Серед них:
Додатковий стримувальний вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту, зазначили в НБУ.
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. У річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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