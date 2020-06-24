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НБУ прогнозирует усиление проблем с госбюджетом во время кризиса

Новости » Экономика     24.06.2020 - 13:43
НБУ прогнозирует усиление проблем с госбюджетом во время кризиса
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Дефицит госбюджета планируется финансировать за счет госбанков, что может привести к проблемам в будущем

Государственные финансы оказались в особой зоне риска во время текущего кризиса. Реальный дефицит госбюджета Украины может быть больше, чем запланировано.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в отчете, правительства практически всех стран в разы увеличили расходы и дефициты бюджетов, чтобы поддержать экономику и население в трудное время. Правительство Украины заложило в обновленный госбюджет дефицит на уровне 7,5% ВВП, тогда как в течение последних пяти лет он ни разу не превышал 3% ВВП.

НБУ прогнозирует усиление проблем с госбюджетом во время кризиса

"Впрочем, фактический дефицит по итогам 2020 года может быть большим из-за рисков невыполнения доходной части и необходимости расширения социальных расходов, в частности на поддержку Пенсионного фонда", - говорится в обзоре.

По данным НБУ основным источником финансирования должны стать внутренние заимствования - прежде всего от банков. Они имеют значительную свободную ликвидность и с конца апреля активно наращивают портфель ОВГЗ. При этом львиную долю обеспечили именно государственные банки.

"Активность государства на внутреннем долговом рынке имеет и негативную составляющую - она часто приводит к эффекту вытеснения инвестиций и уменьшения объемов кредитование экономики. А чрезмерное наращивание государственными банками портфеля ОВГЗ может существенно изменить структуру балансов этих банков и снизить их инвестиционную привлекательность в будущем", - говорится в отчете.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за май 2020 года составили 73 378,0 млн грн, что на 30 млн 778,5 грн (29,6%) меньше, чем в мае 2019 года.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныбюджетбанки
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