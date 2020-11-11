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НБУ прогнозирует снижение кредитных ставок банков

Автор: Александр Белоус

Ставки для населения упадут ниже 30%

До конца 2020 года ожидается дальнейшее снижение ставок по кредитам, поскольку потенциал для их снижения еще не исчерпан. Снижение произойдет, несмотря на то, что учетная ставка НБУ остается неизменной,

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Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора" Национального банка Украины (НБУ) за ноябрь 2020 года.

Как отмечается в обзоре, в III квартале снижение стоимости депозитов и кредитов замедлилось. Стоимость 12-месячных гривневых депозитов физических лиц за квартал снизилась на 0,9 в. п. - до 8,7% годовых, в долларах США - колебалась около 1,3% годовых. Спрэд между 3-месячным и 12-месячным депозитам в гривне незначительно вырос - с 0,2 п. п. до 0,5 п. п., однако это не создавало стимулов для продления срочности депозитов.

По данным НБУ, средние ставки по кредитам субъектам хозяйствования в гривнах за III квартал сократились на 1,0 в. п. до 9,6% годовых, а по кредитам физическим лицам - на 1,9 п. п. до 30,9% годовых. Стоимость валютных кредитов бизнеса составляла около 5% годовых.

Напомним, в октябре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,9% годовых. Это на 0,2 п. п. ниже, чем в сентябре (9,1%).

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2020 года в национальной валюте составляли 35,2% годовых. По сравнению с сентябрем ставки не изменились.

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