НБУ прогнозирует снижение кредитных ставок банков

До конца 2020 года ожидается дальнейшее снижение ставок по кредитам, поскольку потенциал для их снижения еще не исчерпан. Снижение произойдет, несмотря на то, что учетная ставка НБУ остается неизменной,

Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора" Национального банка Украины (НБУ) за ноябрь 2020 года.

Как отмечается в обзоре, в III квартале снижение стоимости депозитов и кредитов замедлилось. Стоимость 12-месячных гривневых депозитов физических лиц за квартал снизилась на 0,9 в. п. - до 8,7% годовых, в долларах США - колебалась около 1,3% годовых. Спрэд между 3-месячным и 12-месячным депозитам в гривне незначительно вырос - с 0,2 п. п. до 0,5 п. п., однако это не создавало стимулов для продления срочности депозитов.

По данным НБУ, средние ставки по кредитам субъектам хозяйствования в гривнах за III квартал сократились на 1,0 в. п. до 9,6% годовых, а по кредитам физическим лицам - на 1,9 п. п. до 30,9% годовых. Стоимость валютных кредитов бизнеса составляла около 5% годовых.

Напомним, в октябре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,9% годовых. Это на 0,2 п. п. ниже, чем в сентябре (9,1%).

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2020 года в национальной валюте составляли 35,2% годовых. По сравнению с сентябрем ставки не изменились.