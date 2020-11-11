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Банки снизили депозитные ставки для населения

Киев, Среда 11 ноября 2020 11:45
Банки снизили депозитные ставки для населения
Фото: отделение банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ставки по депозитам продолжают падать

В октябре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,9% годовых. Это на 0,2 п.п. ниже, чем в сентябре (9,1%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за октябрь не изменились - 1,3%.

В октябре 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 3,9% до 3,8% годовых, по валютным не изменились - 1,1% годовых.

Банки снизили депозитные ставки для населения

Депозитный портфель банков в октябре вырос на 1,8% до 1 290 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,6% до 652 млрд грн, предприятий вырос на 2,1% до 616 млрд грн.

Банки снизили депозитные ставки для населения

Напомним, НБУ прогнозирует снижение депозитных ставок в банках. На фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции банки еще имеют запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам. На это указывает, в частности, существенный "зазор" между процентными ставками банков и учетной ставкой НБУ, которая на сегодня снижена до рекордных 6%.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2020 года в национальной валюте составляли 35,2% годовых. По сравнению с сентябрем ставки не изменились.

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