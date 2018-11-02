НБУ прогнозирует снижение инфляции до 5% к концу 2020 года

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

На снижение инфляции будет влиять жесткая монетарная политики Нацбанка

Национальный банк прогнозирует, что инфляция войдет в пределы целевого диапазона в І квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" НБУ за октябрь 2018 года.

"Главным фактором такого замедления инфляции будут жесткие монетарные условия, которые сложились в результате ряда предыдущих повышений учетной ставки", - говорится в документе.

Как отметили в НБУ, расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавний стремительный рост цен на нефть - все эти факторы будут отражаться на потребительской инфляции и в следующем году. В результате инфляция будет оставаться на уровне, превышающем целевой диапазон дольше, чем ожидалось ранее.

"Если в июле Национальный банк прогнозировал вхождения инфляции в целевой диапазон (5% +/- 1.п.) в конце 2019 года, то сейчас ожидается, что на конец следующего года инфляция снизится до 6,3%", - отмечается в документе.

Также рост цен будут сдерживать взвешенная фискальная политика из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга и улучшение инфляционных и курсовых ожиданий. На последних должен благоприятно отразиться прогресс в сотрудничестве с официальными кредиторами, в частности из-за начала новой программы с МВФ, которая будет действовать и в следующем году, добавили в НБУ.

Напомним, что по данным Госстата, потребительские цены в Украине в сентябре 2018 года по сравнению с августом выросли на 1,9%. По данным статистического ведомства, с начала года (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 5,6%. В годовом измерении (до сентября 2017 года) инфляция снизилась до 8,9%. Отметим, что в течение прошлых четырех месяцев Госстат фиксировал снижение цен: в мае, июне и августе нулевую инфляцию, в июле - дефляция 0,7%.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).