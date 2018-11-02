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НБУ прогнозує зниження інфляції до 5% наприкінці 2020 року

Новини » Економіка    02.11.2018 - 10:56
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

На зниження інфляції впливатиме жорстка монетарна політки Нацбанку

Національний банку прогнозує, що інфляція увійде в межі цільового діапазону в І кварталі 2020 року та досягне середньострокової цілі 5,0% наприкінці 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ за жовтень 2018 року.

"Головним чинником такого сповільнення інфляції будуть жорсткі монетарні умови, що склались унаслідок низки попередніх підвищень облікової ставки", - йдеться в документі.

Як зазначили в НБУ, розширення споживчого попиту, високі темпи зростання заробітних плат, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту - всі ці фактори відображатимуться на споживчій інфляції і наступного року. У результаті інфляція залишатиметься на рівні вищому за цільовий діапазон довше, ніж очікувалося раніше.

"Якщо у липні Національний банк прогнозував входження інфляції в цільовий діапазон (5% +/- 1 в.п.) наприкінці 2019 року, то зараз очікується, що на кінець наступного року інфляція знизиться до 6,3%", - наголошується в документі.

Також зростання цін будуть стримувати виважена фіскальна політика через необхідність погашення значних обсягів державного боргу та поліпшення інфляційних і курсових очікувань. На останніх має сприятливо відобразитися прогрес у співпраці з офіційними кредиторами, зокрема через започаткування нової програми з МВФ, яка діятиме і наступного року, додали в НБУ.

Нагадаємо, що за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у вересні 2018 року порівняно з серпнем зросли на 1,9%. За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 5,6%. У річному вимірі (до вересня 2017 року) інфляція знизилася до 8,9%. Відзначимо, що упродовж минулих чотирьох місяців Держстат фіксував зниження цін: у травні, червні і серпні - нульову інфляцію, у липні - дефляцію 0,7%.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).

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