НБУ прогнозирует отсутствие жесткого карантина как в Украине, так и в мире

Обновленный прогноз Национального банка Украины предполагает отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире. В то же время более длительный срок пандемии коронавируса является одним из главных рисков прогноза.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2021 года НБУ.

По оценкам НБУ, риск усиления карантинных мер оценивается в 25-50%. Ухудшение эпидемической ситуации негативно повлияет на внешний и внутренний спрос и замедлит восстановление экономики. Возникнет потребность в усилении фискальных и монетарных стимулов для смягчения влияния пандемии на экономику.

"Возможно и противоположное развитие событий: быстрая и масштабная вакцинация в мире может ускорить глобальный экономический рост", - говорится в отчете.

В случае реализации этого риска глобальная инфляция может ускоряться быстрее, создавая давление на внутренние цены. Реакция монетарной политики будет предопределяться оценке такого давления и возможностями его компенсации через валютный канал, говорится в отчете.

Напомним, в январе Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. По сравнению с октябрем прошлого года прогноз улучшился на 0,3 п.п. Пересмотр прогноза на 2021 год отражает положительные эффекты начала вакцинации в некоторых странах.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине у 2021 году увеличится на 4,2%.