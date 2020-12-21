НБУ прогнозирует корректировку госбюджета-2021 из-за нереалистичности показателей

Государственный бюджет Украины на 2021 год построен на оптимистических предположениях. Поэтому существует риск недополучения доходов, что может потребовать внесения корректировок.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" за декабрь 2020 года Национального банка Украины.

Как отмечается в отчете, запланированный дефицит государственного бюджета в 2021 году является значительным: как в абсолютных - 246,6 млрд грн, так и относительных показателях - около 5,5% ВВП.

По данным НБУ, способность правительства его профинансировать напрямую будет зависеть от доступа к займам на внешних рынках и займов от МФО. Чистый объем заимствований должен составить 233.4 млрд грн, из которых 55% - ОВГЗ.

"Привлечение таких значительных ресурсов на внутреннем рынке маловероятен без возврата на него иностранных портфельных инвесторов. НБУ неоднократно заявлял, что не планирует прибегать к косвенному финансированию дефицита бюджета через увеличение портфеля правительственных ценных бумаг", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, также высокими являются риски роста гарантированного государством долга. В принятом бюджете предельный объем предоставления государственных гарантий установлен в сумме до 88,7 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, традиционно высокий объем расходов из государственного бюджета в конце года может усиливать инфляционное и девальвационное давление. Это же касается бюджетных расходов следующего года.

Напомним, Верховная рада 15 декабря приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Согласно документу, предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635,5 млн гривен, что составит 5,5% ВВП.