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НБУ прогнозирует корректировку госбюджета-2021 из-за нереалистичности показателей

Автор: Александр Белоус

Оптимистичные ожидания правительства могут не оправдаться

Государственный бюджет Украины на 2021 год построен на оптимистических предположениях. Поэтому существует риск недополучения доходов, что может потребовать внесения корректировок.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" за декабрь 2020 года Национального банка Украины.

Как отмечается в отчете, запланированный дефицит государственного бюджета в 2021 году является значительным: как в абсолютных - 246,6 млрд грн, так и относительных показателях - около 5,5% ВВП.

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По данным НБУ, способность правительства его профинансировать напрямую будет зависеть от доступа к займам на внешних рынках и займов от МФО. Чистый объем заимствований должен составить 233.4 млрд грн, из которых 55% - ОВГЗ.

"Привлечение таких значительных ресурсов на внутреннем рынке маловероятен без возврата на него иностранных портфельных инвесторов. НБУ неоднократно заявлял, что не планирует прибегать к косвенному финансированию дефицита бюджета через увеличение портфеля правительственных ценных бумаг", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, также высокими являются риски роста гарантированного государством долга. В принятом бюджете предельный объем предоставления государственных гарантий установлен в сумме до 88,7 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, традиционно высокий объем расходов из государственного бюджета в конце года может усиливать инфляционное и девальвационное давление. Это же касается бюджетных расходов следующего года.

Напомним, Верховная рада 15 декабря приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Согласно документу, предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635,5 млн гривен, что составит 5,5% ВВП.

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