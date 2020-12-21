НБУ прогнозує коригування держбюджету-2021 через нереалістичність показників

Державний бюджет України на 2021 рік побудований на оптимістичних припущеннях. Через це існує ризик недоотримання доходів, що може потребувати внесення коригувань.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність" за грудень 2020 року Національного банку України.

Як зазначається у звіті, запланований дефіцит державного бюджету у 2021 році є значним: як в абсолютних - 246,6 млрд грн, так і відносних показниках - близько 5,5% ВВП.

За даними НБУ, спроможність уряду його профінансувати напряму залежатиме від доступу до позик на зовнішніх ринках та позик від МФО. Чистий обсяг запозичень має становити 233.4 млрд грн, з яких 55% - ОВДП.

"Залучення таких значних ресурсів на внутрішньому ринку малоймовірне без повернення на нього іноземних портфельних інвесторів. НБУ неодноразово наголошував, що не планує вдаватися до непрямого фінансування дефіциту бюджету через збільшення портфеля урядових цінних паперів", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, високими також є ризики зростання гарантованого державою боргу. В ухваленому бюджеті граничний обсяг надання державних гарантій встановлено в сумі до 88,7 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, традиційно високий обсяг витрат з держаного бюджету наприкінці року може посилювати інфляційний та девальваційний тиск. Це ж стосується бюджетних витрат наступного року.

Нагадаємо, Верховна рада 15 грудня прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік. Згідно з документом, граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначено у сумі 246 635,5 млн гривень, що складе 5,5% ВВП.