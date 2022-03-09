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НБУ выкупил военные облигации на 20 млрд грн и продолжит финансировать критические расходы правительства

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Украина, Среда 09 марта 2022 08:26
НБУ выкупил военные облигации на 20 млрд грн и продолжит финансировать критические расходы правительства Фото: НБУ начал предоставлять кредиты правительству (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины с 8 марта 2022 года может оказывать поддержку государственному бюджету путем покупки ценных бумаг правительства на первичном рынке. Учитывая это, НБУ принял решение выкупить военные облигации правительства на сумму 20 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, эта сумма составляет около 1,3% от общей суммы расходов государственного бюджета, предусмотренных на 2022 год.

В то же время НБУ будет финансировать лишь критические расходы правительства в ограниченных объемах.

"Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства будет определяться отдельными решениями Национального банка. Будут учитываться ход военных действий, социально-экономическое развитие в Украине, ситуация на финансовых рынках и в государственных финансах, а также возможности наполнения государственного бюджета из других источников", - говорится в сообщении.

Предоставление кредитов государству со стороны НБУ является временной мерой в условиях военного положения. После завершения войны и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию в рыночных началах Национальный банк возобновит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета.

По данным Минфина, объем продажи военных облигаций на втором аукционе 8 марта составил 6,7 млрд грн. Ставка по годовым облигациям составила 11%.

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