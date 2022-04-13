НБУ профінансував дефіцит бюджету та викупив військові облігації ще на 20 млрд гривень
Національний банк 12 квітня здійснив другий викуп військових облігацій уряду на суму 20 млрд грн. Отже, станом на 13 квітня портфель військових ОВДП у власності Національного банку становить 40 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.
"Підтримка бюджету Національним банком є необхідним кроком з огляду на потребу забезпечення належної відсічі широкомасштабній збройній агресії Росії проти України. Водночас центробанк, як і було задекларовано, фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах та в прозорий спосіб", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в НБУ, підтримка з боку Національного банку, як і раніше, не є основним джерелом фінансування видатків уряду. Попри військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність та продовжують сплачувати податки, а громадяни – перераховують значні суми на підтримку армії. Україна також отримує важливу фінансову, військову та гуманітарну підтримку від міжнародних партнерів.
"У міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи України Національний банк у мінімально достатні строки відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету", - додали в НБУ.
Відзначимо, Національний банк України з 8 березня 2022 року може надавати підтримку державному бюджету шляхом купівлі цінних паперів уряду на первинному ринку. З огляду на це НБУ ухвалив рішення викупити військові облігації уряду на суму 20 млрд грн.
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