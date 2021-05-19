НБУ продлил действие антикризисных мер до конца 2021 года
Национальный банк Украины продлил на 7 месяцев действие антикризисных мер в части особенностей применения мер воздействия к банкам и ответственных лиц банковских групп. Такое решение обусловлено продлением карантина.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, НБУ не будет применять до 31 декабря 2021 года к банкам и банковским группам меры воздействия за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанным с инвестором по субординированному долгу лицами.
Такое решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного влияния карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или его должников и если банки, учитывая рекомендации НБУ, не осуществляли распределение прибыли за 2019 и 2020 годы путем выплаты дивидендов и придерживаются установленных ограничений в их деятельности, добавили в НБУ.
Напомним, обновленный макропрогноз Национального банка Украины (НБУ) основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии 2021 года. Ожидается ослабление текущих ограничений уже с мая.
Одним из рисков обновленного макропрогноза Национального банка Украины (НБУ) является низкий уровень вакцинации в Украине. Восстановление экономического роста зависит от скорости обуздания эпидемии внутри страны.