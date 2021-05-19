НБУ продовжив дію антикризових заходів до кінця 2021 року

Національний банк України подовжив на 7 місяців дію антикризових заходів у частині особливостей застосування заходів впливу до банків та відповідальних осіб банківських груп. Таке рішення обумовлене продовженням дії карантину.

Як зазначається в повідомленні, НБУ не застосовуватиме до 31 грудня 2021 року до банків та банківських груп заходів впливу за порушення встановлених вимог щодо достатності капіталу, ліквідності, кредитного ризику, обмеження операцій між банком та пов’язаними з інвестором за субординованим боргом особами.

Таке рішення діятиме лише у разі, якщо порушення виникли через негативний вплив карантину та обмежувальних заходів на показники діяльності банку чи його боржників і якщо банки, враховуючи рекомендації НБУ, не здійснювали розподіл прибутків за 2019 та 2020 роки шляхом виплати дивідендів та дотримуються встановлених обмежень в їх діяльності, додали в НБУ.