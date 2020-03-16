НБУ продасть на аукціоні ще 200 млн доларів для підтримки гривні

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк проводить вже третій аукціон поспіль для стабілізації ситуації

Національний банк України у понеділок, 16 березня, оголосив аукціон з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, на продаж виставлено 200 млн доларів, заявки подаються до 12:30.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,60 млн доларів для підтримки курсу гривні.

За даними центробанку, 139,60 млн доларів було продано на двох аукціонах, які пройшли 12 і 13 березня, 39,00 млн доларів - з допомогою інтервенцій за кращим курсом, 803,00 млн доларів з допомогою інтервенцій за загальним курсом.

Зазначимо, НБУ продає валюту на міжбанківському ринку, при цьому не змінюючи тренд, а лише згладжуючи надмірні коливання. Протягом тижня офіційний курс долара до гривні виріс на 4,7% - з 24,92 до 26,09 грн/долар.

Нагадаємо, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4-26,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.