НБУ продал рекордный объем валюты, чтобы сдержать падение гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 22-26 ноября 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 630,10 млн долларов. Это рекордный объем валюты с острой фазы коронакризиса, когда центоробанк продал за неделю 16-20 марта 2020 года 1038,00 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, центробанк продолжил продажу валюты, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (103 млн долларов) более чем в шесть раз. Тем не менее, курс доллара за неделю вырос на 2,0% до 27,10 гривен - максимума за 5 месяцев.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3 606,70 млн долларов и продал 984,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2622,00 млн долларов.