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НБУ продал рекордный объем валюты, чтобы сдержать падение гривны

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 22-26 ноября 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 630,10 млн долларов. Это рекордный объем валюты с острой фазы коронакризиса, когда центоробанк продал за неделю 16-20 марта 2020 года 1038,00 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк продолжил продажу валюты, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (103 млн долларов) более чем в шесть раз. Тем не менее, курс доллара за неделю вырос на 2,0% до 27,10 гривен - максимума за 5 месяцев.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3 606,70 млн долларов и продал 984,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2622,00 млн долларов.

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

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