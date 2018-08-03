НБУ продал еще 50 млн долларов для поддержки курса гривны

Нацбанк второй день подряд проводит аукцион по продаже валюты

Национальный банк Украины на межбанковском рынке продал еще 50 млн долларов для поддержки курса гривны. Соответствующие данные размещены на сайте Нацбанка.

Сообщается, что на сегодняшний аукцион, на который НБУ выставил 50 млн долларов, поступила 41 заявка на сумму 75,5 млн долларов. Курс отсечения составил 27,0950 гривен за доллар, а средневзвешенный курс по итогам торгов составил 27,0886 гривен за доллар.

Отметим, сегодня НБУ второй день подряд проводил аукцион по продаже валюты. Накануне было продано 100 млн долларов, а средневзвешенный курс составил 27,0062 гривен за доллар.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что наличный курс доллара в обменных пунктах в продаже приблизился к 27,3 гривнам/доллар. При этом также продолжает расти наличный курс евро.

В то же время в начале недели украинские аналитики ожидали продолжения роста курса доллара.

"На ближайшей неделе мы увидим продолжение роста курса доллара, в первую очередь - за счет покупок нерезидентов. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,5 грн", - отметил старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.